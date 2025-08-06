Орловская полиция задержала курьершу-гастролёршу

6.8.2025 | 14:30 Криминал, Новости

Женщина помогла мошенникам обмануть пожилую жительницу Орловской области.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова (иллюстративное)

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, подозреваемой 25 лет. Она проживает в Липецкой области.

По текущей версии, она совершила преступление в нашем регионе, выступив в роли курьерши дистанционных мошенников. От их действий пострадала пожилая орловчанка.

Мошенники «обрабатывали» жительницу нашей области несколько дней. Сначала они выманили личные данные, а потом ввели женщину в стрессовое состояние, сообщив ложную информацию о незаконных действиях, якобы, совершаемых от её имени.

В итоге пенсионерка сняла со счёта накопления и передала их курьерше (якобы с тем, чтобы вернуть назад в ближайшее время). Когда орловчанка поняла, что её обманули, то обратилась в полицию.

Полицейские установили, что курьерша прибыла на место на автомобиле, и установили её личность. Оказалось, что девушка причастна и к другим преступлениям в других регионах. Кроме того, она является фигуранткой дела о мошенничестве, возбуждённом в Тамбовской области.

Как выяснили в полиции, ранее девушка сама пострадала от мошенников и лишилась 600 тысяч рублей. Преступники пообещали вернуть ей эти деньги, если она будет помогать им как курьерша.

В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»


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