Прокуратура помогла погасить долги перед бизнесом на 150 миллионов

Таковы итоги первой половины этого года в Орловской области.

Задолженность перед субъектами предпринимательства была погашена по мерам прокурорского реагирования.

При этом в прокуратуре Орловской области рассказали, что предтсавления были внесены и мэру Орла — за невыплаченные деньги по исполненным муниципальным контрактам. «Администрацией приняты меры к устранению нарушений», – добавили в ведомстве.

Также прокуратура ведёт работу по снижению давления на бизнес. В указанном периоде ведомство не согласовало 282 проверочных мероприятия различных органов контроля. Это 68,4% от всех поступивших заявок.

Всего за полугодие в Орловской области прокурорами пресечено около 1100 нарушений прав субъектов предпринимательской деятельности. Было внесено около 550 актов реагирования. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 259 должностных лиц.

ИА «Орелград»