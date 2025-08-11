Орловская ТПП нашла решение проблемы с мобильным интернетом

В Торгово-промышленной палате региона оборудовали общедоступную точку wi-fi.

Она находится на Наугорском шоссе, 3. Здесь находится офис ТПП Орловской области.

Беспроводной интернет доступен бесплатно и круглосуточно.

«Приходите, пользуйтесь, оставайтесь на связи», – написали в соцсетях организации.

Напомним, это стало ответом на проблемы с доступом к wi-fi. Ограничения мобильного интернета вводятся из-за атак вражеских БПЛА — по решению правоохранительных органов.

«Мера оправдана, так как раньше в сутки мы сбивали 10-15 БПЛА, сейчас гораздо меньше. Это точно меньшая проблема, чем жизни людей», – пояснил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в своих социальных сетях.

Также Клычков пояснил, что с интернет-операторами ведутся переговоры по вопросу перерасчёта тарифов, а также по условиям предоставления услуги.

