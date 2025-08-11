В орловском храме будут учить английскому языку

11.8.2025 | 11:11 Новости, Образование, Общество

Оригинальный проект запускают в Троице-Васильевском храме Орла.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как рассказали в Орловской митрополии, язык планируется изучать в разных аспектах. Планируется рассказать о разговорных вариантах английского, осветить вопросы чтения и письма. Также все желающие смогут пополнить лексику и улучшить грамматику. Кроме того, будут доступны бесплатные консультации по любому вопросу, связанному с предметом.

Занятия будут проходить в семейном формате, для людей различного возраста и с различным уровнем владения предметом.

Курс будет состоять из 30 занятий. Они будут проходить с 1 сентября текущего года по 30 мая следующего. Ориентировочно – по воскресным дням с 13 до 15 часов.

Узнать дополнительную информацию можно по телефонам организаторов или в группе Троице-Васильевского храма «Вконтакте».

