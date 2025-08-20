Прокуратура защитила пенсионные права орловчанки

Нарушения допустили в Свердловском районе.

Местное подразделение ведомства провело проверку по поступившему обращению. Информация подтвердилась.

«Установлено, что региональным Отделением Cоциального фонда России в страховой стаж заявительницы необоснованно не были включены опредёленные периоды ее трудовой деятельности», – пояснили в прокуратуре Орловской области.

Прокуратура направила в суд иск, понуждающий ОСФР по Орловской области исправить ошибку — и пересчитать размер страховой пенсии по старости.

Его рассматривали в Заводском районном суде Орла. В итоге требования сочли справедливыми.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района», – добавили в ведомстве.

