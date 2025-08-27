В Орле вынесли приговор мошенникам, похитившим 10 миллионов

Дело рассматривал Советский районный суд.

Как сообщает прокуратура, в мошенничестве обвиняли жительниц Белгородской области. Они выполняли роль «курьеров». Потерпевшей является жительница Орла, потерявшая около 10 миллионов рублей.

Женщины вступили в преступный сговор с другими лицами (чьё уголовное дело выделено в другое производство) в сентябре минувшего года. Само преступление произошло уже в октябре.

Мошенники поймали орловчанку на крючок, отправив ей СМС с сообщением, что на её имя якобы выпущена электронная подпись. Она перезвонила по указанному телефону.

Затем преступники, разговаривая с женщиной, выдавали себя за сотрудников Минцифры, органов государственной безопасности, а также банка. В итоге она передала курьершам мошенников свои сбережения — как считала потерпевшая, для помещения на безопасный счёт.

ИА «Орелград»