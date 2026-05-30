Итоговый документ по бюджетному отчету получился жёстким

Участники публичных слушаний высказали ряд замечаний по доходам и долгам.

Орловский горсовет народных депутатов обнародовал итоговый документ публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета города Орла за 2025 год. Участники рекомендовали депутатам утвердить отчет, но с учетом высказанных ими замечаний и предложений. Так, администрации города Орла был рекомендован целый комплекс мер, направленных на пополнение доходной части бюджета. В частности, мэрии настоятельно советуют повысить эффективность управления муниципальным имуществом и принять меры по сокращению дебиторской задолженности по неналоговым доходам.

Выступивший на слушаниях представитель Контрольно-счетной палаты города Орла заявил, что по итогам проведенных проверок были высказаны серьезные замечания по администрированию ряда неналоговых доходов. Причем основные претензии возникли к МКУ «Жилищное управление города Орла». Создание этого учреждения, по мнению КСП, не дало ожидаемого положительного результата и не привело к систематизации и полному учету муниципального жилищного фонда, хотя ради этого учреждение и создавалось несколько лет назад.

«Администрацией города Орла не принято должных мер для устранения имеющихся к МКУ «Жилищное управление города Орла» претензий по администрированию доходов в виде платы за наем жилого помещения, по которым продолжается рост дебиторской задолженности; большая часть муниципальных помещений, расположенных в центре города, наиболее привлекательных для целей аренды местах города, передана в безвозмездное пользование», – говорится в итоговом документе.

Кроме того, администрации областного центра рекомендовано принять меры по эффективному управлению акциями, сократить кредиторскую задолженность учреждений города и снизить размер муниципального долга. В данном контексте участники слушаний обратили особое внимание на низкую доходность муниципальных акций и «систематическое занижение АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» суммы дивидендов, подлежащих перечислению в бюджет города».

Отмечено было и то, что увеличение долговых обязательств по коммерческим кредитам в 2025 году повлечет рост расходов на обслуживание муниципального долга в 2026 году, а значительный размер кредиторской, особенно просроченной, задолженности свидетельствует о существенном недофинансировании принятых городом расходных обязательств.

Что касается других замечаний и предложений, то мэрии также рекомендуют активнее входить в федеральные и региональные программы для привлечения дополнительных средств на нужды городского хозяйства, принять меры по эффективному расходованию бюджетных средств, добиваться отсрочки уплаты бюджетных кредитов Орловской области и «продолжить взаимодействие с правительством и областным Советом народных депутатов по оказанию финансовой помощи городу в достаточном объеме».

