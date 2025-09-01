Фирмы-однодневки вскрыли в Орловской области

А сведения о «недостоверных» компаниях исключены из госреестра.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, в текущем году орловские налоговики исключили 251 компанию из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). В ведомстве пояснили, что все эти фирмы имели «признаки недостоверности сведений». Работа по проверке достоверности данных, которые указывает о себе компания, ведется на постоянной основе. Кстати, в прошлом году за аналогичный период времени орловские налоговики ликвидировали 223 подобные организации.

«Специалистами УФНС России по Орловской области на постоянной основе проводится работа по проверке достоверности данных, внесенных в ЕГРЮЛ, – подчеркивает ведомственная пресс-служба. – При выявлении сведений не соответствующих действительности об адресе организации или ее руководителях, учредителях в реестр вносится запись о недостоверности».

Такие фирмы автоматически вызывают подозрения, поскольку не совсем ясна цель их создания. Практика показывает, что подобные организации могут участвовать в сомнительных схемах уклонения от уплаты налогов. Исключение из госреестра гарантирует, что они больше не смогут вести свою деятельность, по крайней мере, легально. Тем самым «уклонисты от налогов» выводятся из гражданского оборота. Теневые схемы перестают работать, а государство получает бонус в виде роста поступлений налогов и сборов в бюджетную систему.

«Также орловское налоговое управление ведет постоянную работу по выявлению «фирм-однодневок», за создание которых предусмотрена уголовная ответственность по статьям 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и 173.2 «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица», – добавили в региональном Управлении ФНС.

По данным ведомственной статистики, за семь месяцев текущего года по материалам, направленным орловскими налоговиками в правоохранительные органы, было возбуждено семь уголовных дел. Они заведены по фактам образования коммерческих организаций на подставных лиц. «Номинальные руководители не имели намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в компаниях, но представили в регистрирующий орган свой паспорт для государственной регистрации юридического лица», – уточнили в областной налоговой службе.

ИА “Орелград”