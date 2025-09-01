Орловцам предложили обсудить магазин на 2-й Пушкарной

Администрация города Орла назначила публичные слушания.

Участок, на котором планируется строительство очередной точки торговли, находится на пересечении улиц Мостовая и 2-я Пушкарная. Сотов Сергей Геннадьевич запросил предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины». В настоящее время участок с кадастровым номером 57:25:0020108:272 относится к “Бытовому обслуживанию”. Площадь – 1 175 кв. м. Участок расположен в территориальной зоне Ж-4 (зона застройки индивидуальными жилыми домами). Планируется строительство магазина продовольственных и непродовольственных товаров площадью 707,1 кв. м. Парковочные места предполагается разместить в пределах рассматриваемого земельного участка.

С материалами можно ознакомиться в территориальных управлениях по районам, на сайте горадминистрации. Очное обсуждение назначено на 18 сентября в градостроительном зале управления градостроительства администрации г. Орла (ул. Пролетарская гора, 7). Начало в 16:00.

ИА “Орелград”