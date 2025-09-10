ОГУ направил на передовую 40 кубометров пиломатериалов

10.9.2025 | 14:30 Новости, СВО

Опорный вуз Орловской области продолжает помогать СВО.

Фото: vk.com/pavelmerkulovorel

Информацию в соцсетях сообщил исполняющий обязанности ректора вуза Павел Меркулов.

По его словам, партия была передана подразделениям, с которыми постоянно взаимодействует учебное заведение, на курское и луганское направления. В формировании и отправке груза участвовал не только университет, но и его партнёры.

«Была отправлена доска толщиной 40 мм, брус 100 на 100 и тёс толщиной 25 мм», – пояснил Меркулов.

Материал подготовили на пилораме, расположенной в Калужской области. Здесь древесине придали нужные размеры. Затем его погрузили в автомобили и направили в места дислокации бойцов.

«Мы и дальше будем делать всё, что потребуется, чтобы помочь нашим военнослужащим на передовой», – заверил исполняющий обязанности ректора ОГУ.

