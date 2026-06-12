В Орловской области 57 миллиардов рублей потратили на программы

Правительство Орловской области подвело итоги реализации госпрограмм в 2025 году.

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области подготовил сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ региона по итогам 2025 года. Из него следует, что в отчетном году на территории региона действовало 27 государственных программ, из которых 26 финансировались за счет бюджетных ассигнований, а одна – за счет внебюджетных источников.

Общий запланированный объем финансирования государственных программ на 2025 год в соответствии с законом об областном бюджете составлял 59,911 миллиарда рублей. Фактически же было профинансировано 57,233 миллиарда рублей, что составило 95,5 процента от плана года. Из областного бюджета было профинансировано 45,647 миллиарда рублей, или 99,3 процента от плана, из федерального бюджета – 11,586 миллиарда рублей, или 83,1 процента от плана.

Кроме того, привлекались средства бюджетов муниципальных образований в общей сумме 276,1 миллиона рублей, государственных внебюджетных фондов в общей сумме 15,331 миллиарда рублей и внебюджетных источников в общей сумме 866,7 миллиона рублей. Наиболее весомый объем средств областного бюджета, а именно 39,824 миллиарда рублей, или 87,2 процента от общего объема программных расходов, был направлен на реализацию всего пяти из 27 государственных программ.

Так, на программу «Образование в Орловской области» за год было потрачено 12,199 миллиарда рублей, на программу «Социальная поддержка граждан Орловской области» – 8,783 миллиарда рублей, на программу «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» – 8,655 миллиарда рублей, на программу «Развитие транспортной системы в Орловской области» – 7,424 миллиарда рублей и на программу «Управление государственными финансами Орловской области» – 2,76 миллиарда рублей.

В целом в паспорта госпрограмм в минувшем году было включено 113 различных целевых показателей. Средний уровень достижения плановых значений составил 97,57 процента. Только 105 показателей были выполнены полностью. Показатели структурных элементов госпрограмм, а всего их было 343, выполнены на 96,32 процента. Причем 309 показателей достигли 100-процентой отметки или даже превысили ее. По итогам интегральной оценки 15 государственных программ признаны эффективными, 10 – недостаточно эффективными.

Две государственные программы признаны неэффективными в связи с непредставлением итоговых годовых отчетов в установленный срок. Речь идет о программах «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» и «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области».

ИА “Орелград”