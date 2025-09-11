В Орловской области начали строить пункт весового контроля

Работа ведётся в Свердловском районе.

Этот автоматический пункт весового и габаритного контроля станет вторым в регионе. Ожидается, что работа завершится до 1 января.

Объект появится на трассе «Змиёвка – Глазуновка – Тросна».

Сейчас здесь ведутся подготовительные работы. Они включают в себя разбивку трассы, обозначение границ участка дороги, установку временных дорожных знаков и нанесение временной дорожной разметки.

Строительство ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

