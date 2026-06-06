Орловская область пустит с молотка недвижимость на 12 миллионов рублей

Объекты предполагается продать в рамках программы приватизации.

Правительство Орловской области распорядилось осуществить приватизацию 14 объектов государственного имущества, расположенных в шести районах региона. Общая начальная стоимость лотов составляет 12,477 миллиона рублей. Торги пройдут в электронной форме на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене. В перечень приватизируемого имущества вошли земельные участки с расположенными на них объектами незавершенного строительства, а также административные, учебные и лечебные здания.

В частности, на территории Орловского муниципального округа, в деревне Малая Куликовка в очередной раз на торги будут выставлены девять земельных участков площадью по 1500 квадратных метров с недостроенными на них домами. Цена этих лотов будет варьироваться от 719,6 тысячи рублей до 1,124 миллиона рублей. В Кромском районе повторно попытаются продать два здания ветеринарных участков, расположенных в поселке Успенский и деревне Арбузово. Цена этих лотов составляет 502 и 392 тысячи рублей соответственно.

В поселке городского типа Колпна на торги будет выставлен земельный участок площадью 2719 квадратных метров и здание детского дома, которые областные власти не могут продать уже много лет. Цена этого лота с каждыми новыми торгами снижается. На этот раз бывший детдом попытаются продать за 3,712 миллиона рублей. В поселке городского типа Хотынец на торги за 25 миллионов рублей выставляется земельный участок площадью 10 565 квадратных метров с учебным зданием, мастерскими, гаражами и двумя приборами учета тепловой энергии.

Наконец, в поселке городского типа Шаблыкино власти попытаются продать за 1,414 миллиона рублей административное здание с земельным участком под ним площадью 1193 квадратных метра. В каждом случае шаг аукциона не превысит 5 процентов начальной цены продажи и будет варьироваться от 1254 до 185 635 рублей в зависимости от лота. Организатором торгов выступит акционерное общество «Российский аукционный дом», которое действует от имени Орловской области.

ИА “Орелград”