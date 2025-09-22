Деньги на поддержку участников СВО будут выделять по особым поручениям

Областные власти зарезервировали в бюджете свыше 300 миллионов рублей.

Депутаты Орловского облсовета одобрили поправки в закон о региональном бюджете на 2025 год. Соответствующий законопроект парламентариям представил исполняющий обязанности руководителя департамента финансов Орловской области Дмитрий Шахов. Он сообщил, что законопроект предусматривает выделение дополнительных средств на оказание помощи участникам СВО и членам их семей.

«Для этого на 304,6 миллиона рублей увеличиваются доходы и расходы областного бюджета. Эти средства появились в результате списания задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным региону из федерального бюджета», – пояснили в пресс-службе регионального парламента. Указанные 304,6 миллиона рублей зарезервированы в бюджете. Они предназначены на расходы, связанные с реализацией мероприятий по оказанию содействия в привлечении граждан, в том числе иностранцев и лиц без гражданства, к заключению контрактов о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ.

Напомним, за оказание помощи в подписании контракта в Орловской области выплачивается денежное вознаграждение. Кроме того, зарезервированные средства пойдут на выплаты семьям орловцев, раненых и погибших на СВО. Однако в пояснительной записке к законопроекту указано, что в связи с ограниченностью бюджетных средств они будут выделяться по мере необходимости на основании распоряжений правительства Орловской области.

Также были внесены изменения в распределение межбюджетных трансфертов. Произошло это в связи с принятием ряда законов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Орловской области. Соответственно, объемы финансовой поддержки властям на местах возрастут. В целом по итогам внесения изменений доходы областного бюджета в 2025 году составят 58,809 миллиарда рублей, расходы – 59,692 миллиарда рублей. Дефицит областного бюджета после внесения поправок не изменился, он составляет 883,2 миллиона рублей.

ИА “Орелград”