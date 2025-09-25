«Притяжение» появилось на карте новостроек Орла

Дом на улице Раздольной возводит ГК «Зенит».

Десятиэтажный кирпичный дом будет четырехподъездным. Запланировано 263 квартиры (общей жилой площадью более 14 тысяч квадратных метров). В среднем – по семь на этаже. Примечательно, что в доме  всего одна четырехкомнатная квартира. 131 – «однушки». Гостевых мест для машин на придомовой территории – 96.

Подготовительные работы на площадке начались довольно давно. Проектная декларация  опубликована на сайте Наш.дом.рф в середине сентября 2025 года. Выдача ключей запланирована на июнь 2028 года.

Генподрядчик – ООО «Спец-Строй», застройщик – ООО «СЗ Стройдевелопмент».

