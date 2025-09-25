В Ливнах несовершеннолетним разрешили вступать в брак

Для этого в городе утвердили специальный регламент.

Власти города Ливны утвердили административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним, достигшим возраста 16 лет». Постановление можно найти на официальном сайте администрации города. Административный регламент устанавливает также стандарт предоставления указанной услуги, сроки и последовательность административных процедур.

Заявителями на предоставление данной услуги могут выступать несовершеннолетние горожане, достигшие возраста 16 лет, постоянно или преимущественно проживающие на территории Ливен. Помимо заявления от них потребуется желание вступить в брак и уважительные причины для этого, потому что просто так подростков никто расписывать не станет.

«Муниципальная услуга предоставляется при одновременном личном обращении заявителя, лица, желающего вступить в брак с заявителем, и законного представителя заявителя (родителя, усыновителя, попечителя)», – говорится в регламенте. Разрешения на такие браки выдает администрация города Ливны в лице своего структурного подразделения, а именно отдела опеки и попечительства. Впрочем, в выдаче разрешения могут отказать, регламент предусматривает и такой вариант.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации в отделе опеки и попечительства запроса и необходимых документов. Чиновники обязаны выдать разрешение или уведомление об отказе в течение 14 рабочих дней. А на выдачу дубликата указанных документов отводится 5 рабочих дней. В течение 6 рабочих дней чиновники обязаны исправить допущенные ими опечатки и ошибки в выданных ими подросткам документах.

Заявление о разрешении на вступление в брак несовершеннолетние должны подавать по типовой форме, утвержденной горадминистрацией. Если у желающего вступить в брак с заявителем нет возможности лично явиться в отдел опеки и попечительства, подпись в его заявлении должна быть нотариально удостоверена. Также потребуются документы, удостоверяющие личность, и документы, подтверждающие наличие уважительной причины. Таковой может быть, например, справка о беременности, выданная медицинским учреждением, или свидетельство о рождении ребенка у заявителя.

ИА “Орелград”