Орловской молодежи обещают гранты по 125 тысяч рублей

Получить их смогут победители областного конкурса.

Департамент молодежной политики и реализации патриотических проектов Орловской области совместно с Центром молодежи «Полет» объявили о старте конкурса молодежных проектов. Он предусматривает поддержку проектов и инициатив, реализуемых молодежью Орловской области, в том числе направленных на снижение уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма, экстремизма и идей неонацизма, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Задачей конкурса также является вовлечение молодежи в общественно-значимую деятельность и повышение ее социальной активности.

В конкурсе могут принять участие молодежные проекты, подготовленные по следующим направлениям: «Развитие волонтерства и добровольчества», «Профилактика деструктивного поведения среди молодежи», «Популяризация здорового образа жизни в молодежной среде», «Развитие творчества и молодежные медиа», «Патриотическое воспитание и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей», «Развитие молодежного предпринимательства».

Каждому победителю выделяется грант в размере 125 тысяч рублей. Правда, из них 108,75 тысячи рублей – это сумма, выделенная на реализацию молодежного проекта, а оставшиеся 16,25 рублей – это 13-процентная сумма налога, уплачиваемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. К участию приглашаются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Орловской области, в возрасте от 18 до 35 лет. Каждый претендент может представить один молодежный проект.

Организаторы не несут ответственности за недостоверность сведений, представленных претендентами. Прием заявок на участие в конкурсе будет проводиться в период с 29 сентября по 29 октября 2025 года включительно. Конкурс признают несостоявшимся в случае, если для участия будет подано менее трех заявок или в случае, если к участию будет допущено менее трех претендентов. Молодежные проекты, допущенные к участию, будут переданы на рассмотрение членам конкурсной комиссии не позднее 19 ноября, с соблюдением анонимности.

Доводить до сведения членов конкурсной комиссии фамилии и иные личные данные участников строго запрещено. Председателем комиссии назначена Ирина Самотолкина, руководитель департамента молодежной политики и реализации патриотических проектов Орловской области. Проекты будут оцениваться по ряду критериев, в том числе по их актуальности для социально-экономического развития Орловской области и по их креативности. В последнем случае подразумевается «создание нового молодежного проекта посредством нестандартного решения, наличие технологических или социальных инноваций в реализуемых проектах».

Другие критерии оценки: эффективность (достижение практических результатов в соответствии с затраченными ресурсами на реализацию молодежного проекта); адресность (ориентация на молодежь и решение ее социальных проблем); практическое применение (возможность реализации проекта на территории Орловской области, а также распространения положительного опыта на другие субъекты РФ); масштабность (численность молодых людей, охваченных мероприятиями проекта); проработанность – (взаимосвязь задач с целями и мероприятиями молодежного проекта, структурой расходов, наличие конкретного плана); софинансирование.

