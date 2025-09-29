В Орле стартовала антиэкстремистская акция

Она затронет студентов вузов и ссузов.

В Орле стартовала молодежная акция профилактической направленности «Спроси о том, что тебя волнует». Ее организатором является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями. Целью акции заявлено повышение правовой культуры и формирование основ знаний об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического характера среди молодежи.

Задачами акции являются: воспитание правового сознания и предупреждение преступлений, правонарушений и антиобщественных действий среди молодежи; правовое и психологическое противодействие современному мошенничеству, в том числе связанное с хищением денежных средств, совершенных с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Кроме того, акция направлена на профилактику угрозы вовлечения молодых людей в экстремистскую и террористическую деятельность, противодействие развитию идеологических течений экстремистской и террористической направленности в молодежной среде и в неформальных молодежных объединениях. В акции принимают участие студенты вузов и профессиональных образовательных организаций. Она продлится по 10 октября 2025 года.

Мероприятия уже прошли в Орловском областном колледже культуры и искусств, Орловском автодорожном техникуме и техникуме сферы услуг. Эстафету подхватят в Орловском филиале «Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I», Училище олимпийского резерва, Орловском государственном институте культуры, Орловском техникуме технологии и предпринимательства имени В.А. Русанова. Акция завершится в многопрофильном колледже Орловского государственного аграрного университета имени Н.В. Парахина.

Ее участникам раздают так называемые евробуклетов на тему: «Профилактика терроризма, преступлений экстремисткой направленности, национализма и сепаратизма». Встречи и профилактические беседы с молодежью проводят представители управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области, Центра по противодействию экстремизму УМВД, отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД, правового отдела УМВД, Координационного центра по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева.

Ранее региональное УМВД сообщило, что за восемь месяцев 2025 года в рамках противодействия идеологии терроризма и экстремизма сотрудниками ЦПЭ провели 64 профилактических мероприятия с молодежной аудиторией. «Ежедневно осуществляется мониторинг наиболее популярных новостных и информационно-аналитических ресурсов, электронных журналов и газет в части получения информации о потенциальных экстремистских угрозах в регионе», – подчеркнули в ведомстве.

ИА “Орелград”