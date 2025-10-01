Клычков оценил новый дизайн «Орловской правды»

В нём использованы элементы орловского списа.

Губернатор разместил соответствующий пост в своих соцсетях.

«Для одного из старейших изданий Орловщины, безусловно, важны традиции и преемственность. Но время не стоит на месте», – отметил Андрей Клычков.

Также губернатор указал, что новый дизайн, по его мнению, соответствует самому содержанию газеты. «Такое же актуальное и объективное», – оценил он.

Отметим, что сквозной темой обновлённой «Правды» стали элементы орловского списа. Они присутствуют практически на каждой странице, помогая создавать единое информационное и эстетическое пространство.

ИА «Орелград»