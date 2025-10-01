Во всех домах Орла должно потеплеть завтра

1.10.2025 | 14:00 Важное, ЖКХ, Новости

Таковы планы администрации города.

Фото: ИА «Орёлград»

На вечер понедельника тепло подали только примерно в 30% жилого фонда.

Сегодня информацию по всему региону опубликовал областной департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения. Согласно этим данным, в области тепло пришло в 55% многоквартирных домов. Объекты социальной сферы обеспечены на 78%. По остальным категориям (детсады и школы, объекты здравоохранения, котельные) выполнение составляет 90% и более.

Как сообщили официальные представители Администрации Орла в соцсетях, в областном центре «завершение подачи тепла планируется 2.10.2025». Однако затем начнётся обработка стояков от воздуха. Эта работа проводится на основе обращений, которые потребители направляют в свои управляющие компании.

