В Орле прокуратура борется за освещение Паровозной улицы

Ранее о проблеме сообщили СМИ.

Ведомство провело проверку. Также в ней участвовал инспектор дорожного надзора ГАИ Управления МВД по городу Орлу.

Данные получили подтверждение. Оказалось, что уличное освещение не работает на участке Паровозной между перекрёстками с Московским шоссе и Ремонтным переулком.

При этом «Спецавтобаза», которая несёт ответственность за данный вопрос, не принимает мер к исправлению этой ситуации.

На данный момент ведомство внесло директору учреждения представление об устранении нарушений. Вопрос остаётся на контроле прокуратуры Железнодорожного района.

