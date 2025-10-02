В Орле прокуратура борется за освещение Паровозной улицы

2.10.2025 | 12:05 ЖКХ, Новости

Ранее о проблеме сообщили СМИ.

Фото: ИА «Орелград»

Ведомство провело проверку. Также в ней участвовал инспектор дорожного надзора ГАИ Управления МВД по городу Орлу.

Данные получили подтверждение. Оказалось, что уличное освещение не работает на участке Паровозной между перекрёстками с Московским шоссе и Ремонтным переулком.

При этом «Спецавтобаза», которая несёт ответственность за данный вопрос, не принимает мер к исправлению этой ситуации.

На данный момент ведомство внесло директору учреждения представление об устранении нарушений. Вопрос остаётся на контроле прокуратуры Железнодорожного района.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования