На Орловщине открылись выставки зарисовок участников СВО

Они проходят во Мценске и в Орле.

Во Мценске в местном доме культуры открылась выставка зарисовок «Дневник сотрудника: взгляд со стороны». Их автор использует псевдоним «Александр Невский». Он является участником СВО и сейчас находится в зоне специальной военной операции.

За его плечами — богатый опыт: 20 лет службы и 10 лет творчества. Как сообщают «Вести-Орёл», автор работ был отмечен наградами.

Выставка демонстрируется в рамках проекта, получившего поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Экспозицию увидят учащиеся всех школ Мценска. Весной её покажут в Орле — в Военно-историческом музее и библиотеке имени Бунина. Также выставка побывает в Ливнах, Болхове и Новосиле.

Параллельно в областном центре в ДК «Металлург» открылась ещё одна выставка зарисовок другого участника СВО. Известно, что он является уроженцем Северного района. Сейчас он служит в 51-м полку ВДВ как стрелок-зенитчик.

Открытие экспозиции под названием «Есть минута тишины» приурочили ко дню воссоединения России с новыми регионами.

«Это глубокие, эмоциональные работы, отражающие реальность, переживания в непростое время. Они позволяют увидеть мир глазами человека, прошедшего через суровые испытания», – рассказала директор КДЦ «Металлург» Людмила Никитина.

Как сообщает пресс-служба мэрии, увидеть выставку можно до 6 октября — на первом этаже, в фойе концертного зала центра.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»