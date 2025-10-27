В День народного единства в Орле пройдёт крестный ход

Шествие состоится по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона.

Крестный ход приурочат не только к государственной дате, но и к празднованию Казанской иконы Божьей Матери. Об этом сообщили в Орловской митрополии.

Религиозные торжества начнутся с литургии, которая состоится в гарнизонном храме, названном в честь этой святыни (он находится на Наугорском шоссе, 66). Богослужение возглавит сам митрополит. Оно начнётся в 9 часов.

В 11:00 состоятся праздничное представление и общая трапеза. В 12:00 начнётся общегородской крестный ход.

Его маршрут пройдёт от храма по Наугорскому шоссе до сквера Воинов-интернационалистов. После завершения шествия митрополит совершит молебен о всех почивших защитниках Отечества.

