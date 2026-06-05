Латынин посоветовал, куда жаловаться на отказ заливать бензин в канистры

На некоторых АЗС Орловской области не отпускают топливо в неподходящую тару.

Жалобы, поступающие от жителей, журналистам «Вести-Орел» прокомментировал член правительства региона Сергей Латынин. Чиновник отметил, что в области достаточно много организаций, которые продают бензин и без проблем наливают запрашиваемое не только в транспортные средства, но и емкости. Если все же столкнулись с отказом, необходимо обращаться на горячую линию компании.

«Но хочу заметить, что, действительно, заправка в канистры производится либо металлические, либо в пластиковые, сертифицированные именно под перевозку топлива», – подчеркнул Сергей Латынин.

ИА “Орелград”