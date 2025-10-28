Под Орлом выпустили в реку две тысячи мальков стерляди

28.10.2025 | 16:41 Новости, Общество

Операцию провели силами Рыбнадзора.

Фото: vestiorel.ru

Сотрудники ведомства выпустили мальков в Оку у деревни Быстрая, расположенной в Орловском муниципальном округе. Для этого использовали профессиональную спецтехнику. В том числе – живорыбную машину, предназначенную именно для перевозки таких «пассажиров».

Интересно, что операцию по обрыблению оплатила одна из организаций, которая занимается строительством и ремонтом дорог. Это стало компенсацией за возможный вред, нанесённый экологии, сообщают «Вести-Орёл».

Конкретное место выбрали из-за степени чистоты воды. Здесь же 6 ноября в реку выпустят мальков сазана.

Ранее похожие мероприятия провели в Ливенском районе, но уже силами рыбаков-активистов.

ИА «Орелград»


