Орловский глава прибыл в Петербург

Андрей Клычков анонсировал «важные соглашения».

Напомним, сегодня в северной столице стартует Петербургский международный экономический форум. Губернатор Орловской области участвует в нём не первый год.

«Запланировано подписание ряда соглашений о сотрудничестве, важных для региона», – отметил Клычков. Также он анонсировал «новые шаги» для развития экспортной деятельности и финансовых инструментов.

Ещё одним направлением работы на форуме станет внедрение Стандарта общественного капитала бизнеса.

ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года.

ИА «Орелград»