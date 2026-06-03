Орловский глава прибыл в Петербург

3.6.2026 | 16:24 Важное, Новости, Экономика

Андрей Клычков анонсировал «важные соглашения».

Фото: max.ru/orel

Напомним, сегодня в северной столице стартует Петербургский международный экономический форум. Губернатор Орловской области участвует в нём не первый год.

«Запланировано подписание ряда соглашений о сотрудничестве, важных для региона», – отметил Клычков. Также он анонсировал «новые шаги» для развития экспортной деятельности и финансовых инструментов.

Ещё одним направлением работы на форуме станет внедрение Стандарта общественного капитала бизнеса.

ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU