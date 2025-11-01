На Орловщине поднадзорные граждане совершили 29 повторных преступлений

В связи с этим дисциплинарные взыскания объявлены примерно 50 полицейским.

Таковы показатели за текущий год. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Накануне здесь состоялось межведомственное совещание. Его темой стал административный надзор за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы.

В этом году в регионе под таким надзором состояли 289 лиц. Они совершили 29 повторных преступлений. В связи с этим в прокуратуре отметили, что «состояние профилактической работы требует внесения корректив».

Так, полицейские не всегда соблюдают периодичность посещения таких граждан, полностью реализуют свои полномочия по возбуждению административных дел, дают надлежащую оценку ограничениям, установленным судами. Результатом становятся рецидивы преступности.

В этом году в связи с подобными случаями прокуроры внесли около 30 представлений. К дисциплинарной ответственности привлекли около 50 полицейских.

В рамках совещания были разработаны меры по повышению эффективности соответствующей деятельности.

ИА «Орелград»