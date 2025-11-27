На Орловщине подешевел сахар и подорожали помидоры

Изменение цен связано с сезонным фактором.

Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу представило аналитику по динамике изменения цен на потребительском рынке региона. Ранее регулятор со ссылкой на данные Росстата сообщил, что цены в Орловской области в октябре 2025 года выросли на 0,62 процента по отношению к сентябрю этого же года. Годовая инфляция замедляется пятый месяц подряд. В октябре она составила 8,02 процента, что выше, чем в целом по стране (7,71 процента).

Продовольственные товары по сравнению с сентябрем 2025 года подорожали на 1,03 процента, а за 12 прошедших месяцев – на 10,96 процента. Из продуктов заметнее всего подешевел сахар. Регулятор объясняет это высоким урожаем сахарной свеклы в текущем году. К тому же сказалось снижение цен на внутреннем оптовом рынке из-за высоких запасов сахара. В то же время подорожали помидоры, что связано с сезонным фактором. Овощи, выращенные в открытом грунте, постепенно заканчиваются, уступая место более дорогой тепличной продукции.

«На рынке непродовольственных товаров снизились цены на обувь, электронику и бытовые приборы, – сообщает орловское отделение ЦБ. – В первом случае большую роль сыграли сезонные скидки на отдельные модели. А вот снижение цен на технику связано с уменьшением спроса на товары длительного пользования из-за высоких ставок по потребительским кредитам. В октябре увеличились издержки производителей мебели и трикотажа, так как выросли затраты на материалы, фурнитуру, логистические услуги и оплату труда. Соответственно, мебель и трикотаж стали дороже».

Впрочем, в целом товары непродовольственной группы в октябре по сравнению с сентябрем поднялись в цене всего на 0,71 процента, а за 12 месяцев они подорожали на 4 процента, что значительно уступает динамике роста цен на продукты питания. Что касается услуг, то за месяц они немного подешевели – на 0,08 процента. Однако за последние 12 месяцев цены на услуги в Орловской области поднялись на 10,09 процента.

«Заметнее всего снизились цены на отдых: как за границей, так и в России. Турция и Египет стали дешевле из-за укрепления рубля. Что касается Черного моря, поездки на него подешевели из-за снижения спроса, так как сезон отпусков закончился, – резюмирует регулятор. – В целом по стране годовая инфляция в октябре тоже снизилась. Ожидается, что в 2026 году она составит 4-5 процентов».

ИА «Орелград»