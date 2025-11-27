Орловчанку строго наказали за незаконное «гостеприимство»

Женщина фиктивно регистрировала у себя дома мигрантов.

Заводской районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Оно было заведено по статье 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть гражданку обвиняли в предоставлении фиктивной регистрации иностранным гражданам по месту жительства. Стоит отметить, что в материалах уголовного дела фигурировало пять эпизодов преступной деятельности – по одному на каждого мигранта, которого «гостеприимно» приютила у себя орловчанка.

Как сообщили в пресс-службе Заводского районного суда, преступления подсудимая совершила в период с декабря 2024 года по май 2025 года. По версии следствия, она «решила выступить в качестве принимающей стороны без намерения предоставить иностранным гражданам жилое помещение для пребывания в нем фактически». Для этого она несколько раз лично посещала районный отдел МФЦ. Было установлено, что женщина собственноручно заполняла и передавала сотруднику МФЦ бланки уведомления о прибытии иностранцев – граждан Узбекистана и Туркменистана.

В качестве места пребывания иностранцев она каждый раз указывала адрес своей регистрации в городе Орле, то есть фактически пыталась поставить мигрантов на учет у себя дома. На самом деле иностранцам такая регистрация была необходима для легализации своего положения в РФ, а орловчанка не имела намерения реально предоставлять им свой дом для проживания. Следствие и суд пришли к выводу, что своими преступными действиями гражданка лишила Управление по вопросам миграции УМВД России по городу Орлу, а также органы, отслеживающие исполнение законодательных актов РФ, возможности осуществлять контроль за соблюдением иностранцами правил миграционного учета.

Кроме того, стало гораздо труднее отслеживать передвижение фиктивно прописанных мигрантов на территории Российской Федерации. Всего на регистрационный учет подсудимой удалось фиктивно поставить пятерых граждан Узбекистана и Туркменистана. В судебном заседании вину она признала полностью. Суд счел ее вину по всем пяти эпизодам доказанной. Гражданка получила наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей.

«Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда», – уточнили в пресс-службе Заводского районного суда города Орла.

ИА «Орелград»