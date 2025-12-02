20 тонн турецких мандаринов проверили в Орле на безопасность

Угрозу могли представлять собой иностранные вредители.

Специалисты Орловской фитосанитарной испытательной лаборатории проверили на безопасность мандарины, поступившие в регион из Турции. Образцы для лабораторного анализа были отобраны от партии общей массой 19,4 тонны. В частности, эксперты провели энтомологические испытания. Такие проверки проводятся для выявления карантинных вредителей, способных нанести вред сельскохозяйственным культурам и экосистеме в целом.

«В результате экспертиз карантинные вредные организмы не выявлены. Партия мандаринов полностью соответствует фитосанитарным требованиям безопасности РФ. По итогам выданы соответствующие протоколы», – сообщили по итогам проверки в ФГБУ «ВНИИЗЖ», в структуру которого входит Орловская фитосанитарная испытательная лаборатория.

Тем временем пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщила, что в текущем году специалистами службы предотвращен выпуск в оборот 106,2 тысячи тонн зараженной подкарантинной продукции с территории указанных регионов. Забракованные партии были предназначены для вывоза в другие регионы. Речь идет о зерне, засоренном семенами карантинных сорняков: повилики и амброзии полыннолистной.

«Наибольшее количество (65 процентов) зараженных грузов пришлось на зерновые и зернобобовые культуры, 34 процента — на масличные культуры, менее 1 процента — на семена трав, – перечислили в ТУ Россельхознадзора. – Отметим, выпуск в оборот продукции, засоренной карантинными сорняками, ее хранение, перевозка, реализация, использование в качестве семян (семенного материала) или посадочного материала не допускаются».

Вся зараженная подкарантинная продукция была направлена на переработку на специализированные предприятия, включенные в Реестр подкарантинных объектов. Как пояснили специалисты, на таких предприятиях используются технологии, «обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности».

ИА “Орелград”