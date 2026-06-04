Облсуд оставил в силе приговор о мошенничестве при благоустройстве

Обман имел место при работах в Дмитровске в 2023 году.

Тогда районная администрация заключила с ООО «Кварта — Л» контракт на благоустройство бульвара по улице Социалистической и площади перед храмом Дмитрия Солунского. К работам привлекался и субподрядчик — ООО «Стройлогистика».

Одлнако на объект благоустройства поставили игровое оборудование и спортивные комплексы, чьи характеристики отличались от указанных муниципальном контракте — в худшую сторону. Руководители подрядной и субподрядной организаций внесли в акты о приёмке работ заведомо недостоверные сведения. Они касались использованных материалов (и их стоимости).

В результате из бюджета похитили около 4,7 миллионов рублей, напомнили в прокуратуре Орловской области.

Дмитровский районный суд признал виновным «генерального директора и директора подрядной и субподрядной коммерческих организаций». Им вменялась статья «мошенничество», часть 4. Приговор оказался достаточно гуманным — по 2 года исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства.

Однако осуждённые не согласились с вердиктом и попытались оспорить его в областном суде. Однако эта инстанция оставила приговор без изменения. Теперь он вступил в силу.

Как добавили в ведомстве, дело возбуждалоь по материалам деятельности региональных управлений ФСБ и МВД России.

ИА «Орелград»