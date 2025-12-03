Во Мценске открылся молодёжный клуб

3.12.2025 | 11:29 Новости, Общество

Его организовали при Кадровом центре Орловской области.

Фото: vk.com/public216831327

Клуб создала служба занятости – для общения и развития студентов и молодых специалистов. Первая встреча участников состоялась в Мценском филиале ОГУ имени Тургенева.

Консультанты поделились со студентами правилами успешной самопрезентации. Участники клуба узнали, как быстро найти хорошую работу и уверенно вести себя на первом собеседовании. При этом знания передавались в форме игры.

«Их ждут интересные тренинги, мастер-классы, встречи с работодателями и экспертами. Кроме того, в новом клубе желающим помогут открыть своё дело и окажут другую поддержку», — рассказала руководитель Кадрового центра Орловской области Ирина Гриминова.

Ранее аналогичные клубы открылись в Орле, Болхове и Дмитровске.

