Во Мценске открылся молодёжный клуб

Его организовали при Кадровом центре Орловской области.

Клуб создала служба занятости – для общения и развития студентов и молодых специалистов. Первая встреча участников состоялась в Мценском филиале ОГУ имени Тургенева.

Консультанты поделились со студентами правилами успешной самопрезентации. Участники клуба узнали, как быстро найти хорошую работу и уверенно вести себя на первом собеседовании. При этом знания передавались в форме игры.

«Их ждут интересные тренинги, мастер-классы, встречи с работодателями и экспертами. Кроме того, в новом клубе желающим помогут открыть своё дело и окажут другую поддержку», — рассказала руководитель Кадрового центра Орловской области Ирина Гриминова.

Ранее аналогичные клубы открылись в Орле, Болхове и Дмитровске.

ИА «Орелград»