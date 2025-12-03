«Ростелеком» презентовал платформу «Ключ» на межрегиональной выставке-форуме в Орле

«Ростелеком» принял участие в выставке-форуме «Мой УПРАВДОМ», которая прошла 27 ноября в орловском конгресс-холле «ГРИНН».

Мероприятие объединило представителей местных властей и бизнес-сообщества, экспертов в области жилищно-коммунального хозяйства, гостей из соседних регионов. Провайдер организовал на выставке собственный стенд, на котором презентовал сервисы платформы «Ключ»: умные домофоны и шлагбаумы, комплексное видеонаблюдение, а также систему контроля и управления доступом в помещения (СКУД).

Юлия Кармазина, заместитель директора филиала — директор по работе с массовым сегментом филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Подобные форумы позволяют нам напрямую общаться с потенциальными клиентами. Специалисты компании подробно рассказали о функционале умных устройств и показали цикл мини-фильмов о брянских жилых комплексах, где уже внедрен “Ключ”. Причем главными действующими лицами роликов были реальные собственники квартир и представители управляющих компаний. Надеемся, презентация принесет плоды, и уже в ближайшее время в регионе появятся дома, оснащенные нашими домофонами, камерами, счетчикам».

Елена Орлова, председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты Орловской области:

«Программа выставки-форума была насыщенной, а зона экспонентов — разнообразной и полезной. С удовольствием пообщалась с представителями “Ростелекома”, определив для себя преимущества цифровизации многоэтажек. Компания предлагает хороший набор умных сервисов для повышения комфорта жилья. Радует, что оборудовать ими можно не только новостройки, но и вторичное жилье».

«Ростелеком Ключ» — это на 100 % отечественный продукт, созданный командой разработчиков провайдера. Платформа включена в реестр программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Такие сервисы, как «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение», «Умные счетчики», «Умные шлагбаумы», СКУД можно внедрять и на этапе строительства, и в уже заселенные многоквартирные дома. Управление сервисами “Ключа” осуществляется через специальное мобильное приложение.

