В Орле ведущий специалист оштрафован на 300 тысяч

Сотрудника центра складской логистики признали виновным в коммерческом подкупе.
Это ещё одно уголовное дело, связанное с ООО «Доверие».
Как рассказали в прокуратуре Орловской области, фигурант, используя своё служебное положение, способствовал заключению договора между ООО и «своей» организацией. Речь шла об оказании платных услуг по медицинскому осмотру работников.
За это в декабре минувшего года орловец получил денежные средства – 50 тысяч рублей. Однако в итоге Орловский районный суд оштрафовал его на целых 300.
В орловском управлении Следственного комитета уточнили, что компания занимается производством крепёжных изделий. Медосмотры производились, но не в полном объёме – некоторые специалисты медицинского центра отсутствовали. Однако медики составляли положительные заключения.
Взысканный с орловца штраф пополнит казну.
