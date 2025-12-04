В Орле ведущий специалист оштрафован на 300 тысяч

Сотрудника центра складской логистики признали виновным в коммерческом подкупе.

Это ещё одно уголовное дело, связанное с ООО «Доверие».

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, фигурант, используя своё служебное положение, способствовал заключению договора между ООО и «своей» организацией. Речь шла об оказании платных услуг по медицинскому осмотру работников.

За это в декабре минувшего года орловец получил денежные средства – 50 тысяч рублей. Однако в итоге Орловский районный суд оштрафовал его на целых 300.

В орловском управлении Следственного комитета уточнили, что компания занимается производством крепёжных изделий. Медосмотры производились, но не в полном объёме – некоторые специалисты медицинского центра отсутствовали. Однако медики составляли положительные заключения.

Взысканный с орловца штраф пополнит казну.

ИА «Орелград»