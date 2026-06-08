В Орловской области яйца подорожали на 30 процентов

Продолжают дорожать услуги и непродовольственные товары.

В Орловской области в апреле 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары и услуги повысились на 0,1 процента, в том числе на непродовольственные товары увеличились на 0,4 процента, на услуги – на 0,6 процента. А вот цены на продовольственные товары цены снизились на 0,5 процента. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и административными факторами, в апреле 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4 процента, сообщили в Орелстате.

По сути, в апреле 2026 года потребительская инфляция в Орловской области приостановилась. Однако анализ структуры затрат показывает неоднородную динамику, поскольку продовольствие подешевело, а услуги и непродовольственные товары продолжают дорожать. К слову, впервые за долгое время в регионе зафиксировано снижение цен на продовольствие. В апреле продукты, без учета алкогольных напитков, подешевели на 0,5 процента относительно марта.

Тем не менее, с начала года еда в Орловской области прибавила в цене 2,5 процента, а в годовом выражении, то есть апрель к апрелю, подорожала на 3,9 процента. Самый «драматичный скачок цен» связан с продажами куриных яиц. Хотя в апреле по сравнению с мартом цены на них снизились на 6,5 процента, с начала 2026 года этот продукт в регионе подорожал на 30,6 процента. А в годовом выражении рост стоимости яиц составил 16,3 процента.

Кроме того, в период с января по апрель 2026 года хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 4,7 процента, сахар – на 7,8 процента, плодоовощная продукция, включая картофель, – на 11,6 процента. В то же время ряд товаров подешевел. Так, с начала года в Орловской области подешевели: крупы и бобовые – на 2,1 процента, масло сливочное – на 2 процента, молоко и молочная продукция – на 2,1 процента.

В сегменте непродовольственных товаров зафиксирован рост в 0,4 процента за месяц. С начала года эта категория товаров в целом подорожала на 1,5 процента. Здесь инфляцию разгоняет топливо. По подсчетам специалистов Орелстата, автомобильный бензин с января по апрель прибавил в цене 4,4 процента. Стоит отметить, что и табачные изделия выросли в цене на 3,4 процента с начала года.

При этом наблюдается тренд на снижение цен на электронику. Так, электротовары и бытовые приборы подешевели с начала года на 1 процента, а по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 4,7 процента. Телерадиотовары подешевели на 1,8 процента по отношению к декабрю 2025 года.

ИА “Орелград”