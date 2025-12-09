В Ливнах открыли мемориальные доски в честь погибших бойцов

9.12.2025 | 11:00 Новости, СВО

Они посвящены выпускникам местной гимназии.

Фото: t.me/print_tv

Об этом сообщает «Принт-ТВ». Новые мемориальные доски установили перед фасадом здания учебного заведения.

Одна из них будет напоминать о Сергее Кожухове, участнике специальной военной операции, лейтенанте, командире штурмовой роты. Орловец погиб в июле 2024 года в Луганской Народной Республике рядом с городом Кременная.

Другая доска посвящена Александру Мишину, младшему сержанту, военнослужащему 1-го зенитно-ракетного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Защитник Отечества не вернулся с боевого дежурства в январе этого года в Курской области.

В церемонии открытия участвовали десятки жителей города, в том числе родные погибших.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU