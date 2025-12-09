В Ливнах открыли мемориальные доски в честь погибших бойцов

Они посвящены выпускникам местной гимназии.

Об этом сообщает «Принт-ТВ». Новые мемориальные доски установили перед фасадом здания учебного заведения.

Одна из них будет напоминать о Сергее Кожухове, участнике специальной военной операции, лейтенанте, командире штурмовой роты. Орловец погиб в июле 2024 года в Луганской Народной Республике рядом с городом Кременная.

Другая доска посвящена Александру Мишину, младшему сержанту, военнослужащему 1-го зенитно-ракетного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Защитник Отечества не вернулся с боевого дежурства в январе этого года в Курской области.

В церемонии открытия участвовали десятки жителей города, в том числе родные погибших.

ИА «Орелград»