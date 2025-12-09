Главу орловского Департамента сельского хозяйства оштрафовали

9.12.2025 | 11:10 Закон и порядок, Новости

Причиной стали нарушения требований бюджетного законодательства.

Глава Департамента сельского хозяйства Орловской области Евгения Суровцева. Фото: oreloblsovet.ru

Их выявила прокуратура Орловской области.

Ведомство установило, что департамент нарушил сроки отчётности по субсидиям, которые предоставлялись областному бюджету из федеральной казны. Речь шла о достижении предполагаемых результатов использования этой поддержки (на 1 июля 2024 и 1 января 2025), а также о расходах региона, которые софинансировались таким образом.

Административное дело возбудили в отношении ответственного лица, главы Департамента сельского хозяйства Орловской области Евгении Суровцевой. Управление Федерального казначейства по нашему региону оштрафовало её на 11 тысяч рублей.

«Постановление о назначении наказания не вступило в законную силу», – уточнили в прокуратуре.

ИА «Орелград»


