Главу орловского Департамента сельского хозяйства оштрафовали

Причиной стали нарушения требований бюджетного законодательства.

Их выявила прокуратура Орловской области.

Ведомство установило, что департамент нарушил сроки отчётности по субсидиям, которые предоставлялись областному бюджету из федеральной казны. Речь шла о достижении предполагаемых результатов использования этой поддержки (на 1 июля 2024 и 1 января 2025), а также о расходах региона, которые софинансировались таким образом.

Административное дело возбудили в отношении ответственного лица, главы Департамента сельского хозяйства Орловской области Евгении Суровцевой. Управление Федерального казначейства по нашему региону оштрафовало её на 11 тысяч рублей.

«Постановление о назначении наказания не вступило в законную силу», – уточнили в прокуратуре.

ИА «Орелград»