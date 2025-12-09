В работе орловской поликлиники нашли «неустранимые нарушения»

Информация о результатах проверки направлена в прокуратуру для сведения.

Администрация губернатора и правительства Орловской области обнародовала результаты плановой выездной проверки, проведенной сотрудниками главного контрольного управления губернатора в отношении бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Поликлиника № 2». Предметом проверки стало соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

Проверке подверглись закупки поликлиники за период с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2025 года. В результате были выявлены нарушения и недостатки. Так, в нарушение статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» учреждение с опозданием на шесть рабочих дней разместило план-график закупок товаров, работ и услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов в единой информационной системе.

Кроме того, поликлиника нарушала указанный план-график. Например, были заключены восемь договоров, не предусмотренных планом-графиком закупок на 2022 год, и еще семь договоров, не предусмотренных планом-графиком на 2023 год. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены, подчеркнули в своем отчете проверяющие. А необходимые изменения в планы не вносились.

В нарушение статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в восьми договорах, заключенных учреждением в 2023-2024 годах, не была указана информация о том, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. В одном случае извещение о закупке не предусматривало требований к гарантийному сроку качества товара.

Еще в одном извещении проверяющие не нашли четких и однозначных требований к составу и содержанию заявки на участие в закупке. По мнению ревизоров, это могло повлечь за собой «затруднения в понимании участниками закупки, какие документы и сведения им необходимо представить в составе заявки, и, как надлежащим образом оформить заявку и принять участие в закупке».

В другом случае, наоборот, некоторые требования оказались излишними. Таковым проверяющие, например, сочли требование о необходимости предоставления декларации о принадлежности участника закупки к организации инвалидов. Хотя в самом извещении о проведении электронного аукциона преимущества отдельным участникам закупки установлены не были. В отчете имеются сведения и о других нарушениях.

Примечательно, что предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе Поликлинике № 2 не было выдано «в связи с неустранимым характером допущенных нарушений». Однако информация о результатах плановой выездной проверки была направлена в департамент здравоохранения Орловской области и в прокуратуру региона – для сведения.

ИА «Орелград»