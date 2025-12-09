Бабушки и дедушки орловских чиновников не будут получать страховку

Вступил в силу обновленный закон о страховании чиновников.

Вступили в силу изменения, внесенные депутатами Орловского облсовета в Закон «О случаях, порядке и размерах выплат по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья государственных гражданских служащих Орловской области». Обзор поправок провели законодательных новшеств провели специалисты производителя регионального выпуска системы «КонсультантПлюс».

Так, поправками уточнен круг лиц, являющихся выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию (помимо застрахованных лиц в случае гибели или смерти застрахованного лица), а также случаи и размеры выплат при получении государственным гражданским служащим Орловской области травмы или увечья.

«В частности, исключено положение, согласно которому выгодоприобретателями являлись дедушка и бабушка застрахованного лица при условии, что они воспитывали и (или) содержали его не менее трех лет в связи с отсутствием у него родителей, отчим и мачеха застрахованного лица при условии, что они воспитывали и (или) содержали его не менее пяти лет», – сообщают аналитики.

А вот дети застрахованного чиновника в соответствии с поправками являются выгодоприобретателями независимо от их возраста. И это новинка регионального законодательства. Раньше выдогоприобретателями считались только несовершеннолетние дети застрахованного лица, а также дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими совершеннолетия, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях. Теперь возрастного ценза в законе нет. Но стоит сказать, что обновленная версия закон применяется только к договорам страхования, заключенным после дня его вступления в силу.

«Размер страховых сумм в случае получения застрахованным лицом увечья или травмы при временной утрате трудоспособности на срок до 14 календарных дней составляет 1 оклад; на срок от 15 до 20 календарных дней – 5 окладов; на срок от 21 до 30 календарных дней – 7 окладов; на срок от 31 календарного дня или при стойкой утрате трудоспособности – 10 окладов, – перечислили аналитики. – Ранее в случае получения застрахованным лицом в период прохождения гражданской службы увечья или травмы размер страховых сумм составлял 5 окладов вне зависимости от срока утраты трудоспособности».

ИА «Орелград»