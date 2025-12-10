Стали известны лучшие топ-менеджеры России: их компании работают в Орловской области

В театре «Геликон‑Опера» прошла церемония награждения лауреатов премии «ТОП‑1000 российских менеджеров».

Мероприятие было приурочено к 25‑летнему юбилею Ассоциации менеджеров — организатора премии. Проект признан экспертным бизнес‑сообществом как надежный инструмент оценки профессиональной репутации топ‑менеджеров. Включает рейтинг (публикуется в газете «Коммерсантъ») и премию. Победителей определяет Академия премии — почти 200 постоянных членов из бизнеса, СМИ и экспертного сообщества. Они проводят закрытое голосование, выбирая тех, кто внес наиболее заметный вклад в развитие компании, отрасли и экономики. В этом году на звания лучших в своей сфере претендовали управленцы более 300 компаний страны.

Академики премии определили лучших управленцев в 19 номинациях в более чем 20 отраслях экономики. В частности, победителем премии в номинации «Лучший высший руководитель» стал генеральный директор «МегаФон» Хачатур Помбухчан.

«В управлении нет персональных побед. Любая личная награда — это результат командных усилий. Эта премия в очередной раз подтверждает, что в МегаФоне работает одна из сильнейших команд в стране», — отметил он на церемонии награждения.

В категории «Лучший коммерческий директор» отмечен заместитель генерального директора по продажам и операциям «Северсталь Менеджмент» Евгений Черняков. «Лучший директор по цифровой трансформации» – начальник департамента по цифровой трансформации Газпром нефть Олег Третьяк, «Лучший директор по корпоративному управлению» – руководитель аппарата наблюдательного совета – корпоративный секретарь Группа ВТБ Евгений Игнатьев. Специальная номинация «Лучший независимый директор» досталась независимому директору Х5 Retail Group Дмитрию Алексееву. В категории «Лучший директор по связям с общественностью» отметили начальника департамента корпоративных коммуникаций компании «Российские железные дороги» Максима Лунева. Полный список победителей по ссылке.

ИА “Орелград”