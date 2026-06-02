В Орле начали праздновать День России

Горожан ждут концерты, акции, спортивные соревнования и вручение паспортов.

В Орле цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня России, охватывают период с 1 по 14 июня, а кульминация, конечно, придется на 12 июня, когда и отмечается государственный праздник. План мероприятий ранее утвердил мэр Орла Юрий Парахин. Празднование стартовало 1 июня с традиционной Всероссийской акции «Окна России», которая продлится до 19 июня. Участие в ней примут детские сады, школы, учреждения культуры и дополнительного образования.

С 3 по 12 июня в муниципальных библиотеках и культурных центрах пройдут книжные выставки, тематические беседы и часы информации. С 9 по 16 июня в Орловском городском центре культуры будет работать книжно-иллюстративная выставка «Моя Россия». 10 июня стартует Всероссийская акция «Флаги России» в школах города. В этот же день библиотеки проведут цикл познавательных и патриотических мероприятий. В их числе: путешествие «Я расскажу о Родине моей», исторический экскурс «Светлый край берез – моя Россия», патриотический урок «Русь. Россия. Родина моя», конкурсно-игровая программа «Я живу в России» и патриотический час «Моя любимая Россия…».

Вечером 10 июня на улице Советской состоится концерт в рамках акции «ПОЕМДВОРОМ» с участием ансамбля танца «Славица». Аналогичные концерты пройдут 11 июня на улице Василевской и 12 июня в сквере 5-й Орловской стрелковой дивизии. 11 июня на площади перед КДЦ «Металлург» начнутся мастер-классы и конкурсы, а затем будет дан праздничный концерт «Россия – это мы!».

Кроме того, 5 июня в Орловском городском центре культуры пройдет торжественное мероприятие «Мы завещаем вам жизнь!», организованное фондом «Защитники Отечества»; 6 и 13 июня в Детском парке состоится мастер-класс по танцевальному спорту «Танцуй, любимый город»; 8 июня перед Детской художественной школой пройдет акция рисунков на асфальте «Россия»; 11 июня в Военно-историческом музее состоится торжественная церемония вручения паспортов гражданина РФ молодым горожанам.

Спортивная программа включает праздник «Сильная Россия», который пройдет 11 июня в спортшколе «ОЛИМП», и соревнования по баскетболу, которые пройдут 14 июня в Парке Победы. 12 июня уже в 10:00 на центральной сцене городского парка начнется концертная программа «Россия единая и непобедимая!» с участием творческих коллективов города. В течение дня в Детском парке будут работать игровые и интерактивные программы, танцевальные мастер-классы, показательные выступления команды «Прыжок в жизнь».

В 17:00 там же начнется концерт творческих коллективов города, а в 18:00 праздничный концерт будет дан и в Городском парке. Параллельно в парке пройдет информационно-пропагандистская акция «Один день с полицией России» с участием Орловского юридического института МВД и УМВД по Орловской области. Мэр Юрий Парахин поручил городскому управлению по безопасности обеспечить медицинское обслуживание во время главного концерта 12 июня. Также в связи с текущей оперативной обстановкой разработаны схемы эвакуации и речевые модули для участников мероприятия на случай поступления сигнала «Ракетная опасность».

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”