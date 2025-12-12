В Орле назвали график работы катка на Ленина

12.12.2025

Пока что его готовят к открытию на площади.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как сообщает Администрация Орла, каток начнёт принимать посетителей в конце этого месяца. Он будет работать до 10 марта будущего года.

Площадка будет функционировать ежедневно с 10:15 до 20:45. Сеансы будут начинаться в

  • 10:15,
  • 12:00,
  • 13:45,
  • 15:30,
  • 17:15,
  • 19:00
  • и 20:45.

Для всех, кто придёт на каток со своими коньками, вход будет бесплатным. Остальные смогут арендовать их за деньги (как взрослые, так и детские). За аренду пары коньков нужно будет оставить залог.

Кроме того, при желании посетители, не слишком искушённые в передвижении по льду на коньках, смогут позаниматься с платным «помощником фигуриста».

ИА «Орелград»


