В Орле на станции скорой помощи установили мемориальную доску

12.12.2025 | 15:31 Новости, СВО

Она будет напоминать о Викторе Седове, погибшем на СВО.

Фото: vk.com/oreladm

Церемония прошла у здания медицинского учреждения на Красноармейской, 12. В ней участвовал первый заместитель председателя областного совета Михаил Вдовин.

Орловец отдал много лет службе в органах внутренних дел. Неоднократно выполнял задания на Северном Кавказе, был отмечен ведомственными наградами. После ухода из МВД Седов устроился на Орловскую станцию скорой помощи водителем и отработал тут 12 лет, с 2012-го по 2024-й.

20 мая 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны России и отправился в зону специальной военной операции. 1 июля того же года орловец погиб в Запорожской области при штурме села Работино. Посмертно его наградили Орденом Мужества.

Ранее мемориальную доску разместили и на доме, где жил Виктор Седов. Соответствующие решения принял горсовет.

ИА «Орелград»


