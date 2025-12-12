В Орле на станции скорой помощи установили мемориальную доску

Она будет напоминать о Викторе Седове, погибшем на СВО.

Церемония прошла у здания медицинского учреждения на Красноармейской, 12. В ней участвовал первый заместитель председателя областного совета Михаил Вдовин.

Орловец отдал много лет службе в органах внутренних дел. Неоднократно выполнял задания на Северном Кавказе, был отмечен ведомственными наградами. После ухода из МВД Седов устроился на Орловскую станцию скорой помощи водителем и отработал тут 12 лет, с 2012-го по 2024-й.

20 мая 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны России и отправился в зону специальной военной операции. 1 июля того же года орловец погиб в Запорожской области при штурме села Работино. Посмертно его наградили Орденом Мужества.

Ранее мемориальную доску разместили и на доме, где жил Виктор Седов. Соответствующие решения принял горсовет.

