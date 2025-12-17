Губернатор создал совет по взаимодействию с ДОСААФ

Члены Координационного совета будут работать на добровольной и безвозмездной основе.

Губернатор Андрей Клычков распорядился о создании Координационного совета по взаимодействию органов исполнительной власти Орловской области и органов местного самоуправления с Общероссийской общественно-государственной организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ). Решение принято в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 3 февраля 2025 года № 59 «Вопросы Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».

Новый коллегиальный орган возглавила Ирина Патронова, заместитель губернатора в правительстве Орловской области по внутренней политике. ДОСААФ в совете будет представлять Алексей Петрыкин, председатель Орловского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». В состав также включены представители профильных департаментов областного правительства и заинтересованных ведомств.

Координационный совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом. Он должен стать площадкой для координации действий и выработки совместных планов. А основными задачами такой работы заявлены повышение эффективности подготовки граждан к военной службе, развитие военно-патриотического воспитания, формирование патриотизма и повышение престижа военной службы на территории Орловской области.

Кроме того, члены совета будут содействовать вовлечению в работу орловского отделения ДОСААФ России молодежных объединений, региональных и муниципальных организаций, работающих в сфере военно-патриотического воспитания граждан на территории Орловской области. Совет получил право запрашивать и получать в установленном порядке от органов власти, учреждений и организаций необходимую ему информацию, приглашать для участия в своей работе представителей органов власти, научные организации, экспертов и специалистов.

Совет вправе создавать при необходимости рабочие группы. Его участники осуществляют свою деятельность на добровольной и безвозмездной основе. Заседания Координационного совета будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

ИА “Орелград”