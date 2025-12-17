На Орловщине нарастили производство птицы и яиц

Аграрии региона проходят текущий год с плюсом.

C начала текущего года в сельскохозяйственных организациях Орловской области объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) вырос по отношению к уровню прошлого года на 19,6 тысячи тонн, или на 6,8 процента. Об этом сообщается в отчете, подготовленном аналитиками Орелстата. По расчетам статистиков объем производства молока с начала текущего года увеличился на 3,4 тысячи тонн (на 3,6 процента), яиц – на 1 миллион штук (на 7 процентов).

«В январе-октябре текущего года в сельскохозяйственных организациях в среднем на одну корову надоено 6108 кг молока, что на 269 кг больше, чем за аналогичный период предыдущего года, – следует из данных Орелстата. – Удои выше среднеобластного уровня получили животноводы Верховского, Мценского, Сосковского, Малоархангельского, Хотынецкого, Свердовского и Ливенского районов. В птицеводческих организациях от одной курицы-несушки получено в среднем по 200 яиц против 195 годом ранее».

По оценке статистиков, в хозяйствах всех сельхозпроизводителей по состоянию на 1 ноября 2025 года по сравнению с соответствующей датой прошлого года был отмечен рост поголовья крупного рогатого скота на 1,5 тысячи голов и свиней – на 44,2 тысячи голов. Численность коров при этом, правда, сократилась на 2,4 тысячи голов. Поголовье овец и коз сократилось на 1,7 тысячи голов, птицы – на 58,7 тысячи голов.

Однако в среднегодовом исчислении статистика выглядит получше. Подсчитано, например, что в сельскохозяйственных организациях Орловской области за год (то есть за период с 1 ноября 2024 года по 1 ноября 2025 года) численность крупного рогатого скота увеличилась на 4,6 тысячи голов, или на 4,1 процента, свиней – на 45,5 тысячи голов (на 3,1 процента). Поголовье коров сократилось на 1,6 тысячи голов (на 5 процентов), овец – на 400 голов (на 14,4 процента), птицы – на 6,9 тысячи голов (на 0,4 процента).

ИА “Орелград”