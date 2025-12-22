Профилактику правонарушений обсудили в Орловской области

Замгубернатора Юрий Савенков провел заседание межведомственной комиссии.

Юрий Савенков провел заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Орловской области, в которой приняли участие представители органов государственной власти специальной компетенции, правоохранительных органов и силовых структур. Как пояснили в пресс-службе губернатора, речь шла о работе, проведенной в 2025 году, в частности, обсуждался вопрос профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Так, по данным регионального Управления МВД, за 11 месяцев 2025 года полицией в органы исполнительной власти и местного самоуправления было направлено 892 информации. Многие из таких справок касались вопросов вопросам трудоустройства, обучения и социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Только в формате «социальных патрулей» было совершено 959 выездов. В состав таких патрулей обычно входит несколько человек, в том числе представители местной администрации, сотрудник полиции, представители различных органов по работе с несовершеннолетними.

В отчетном периоде времени социальные патрули проверили условия проживания 2136 семей и воспитания 1125 подростков. В рамках указанной работы было выявлено 137 административных правонарушений. Из информации УМВД также следует, что 318 орловскими подростками, состоящими на профилактическом учете, закреплено 214 наставников, в том числе 64 сотрудника органов внутренних дел. В результате проводимой ими работы 85 подростков сняты с учета в связи с исправлением поведения. Юрий Савенков отметил большую роль местных властей в деле профилактики.

«Реализация основных направлений профилактики правонарушений осуществляется через разработку государственных и муниципальных программ. Особое значение отводится работе органов местного самоуправления. Эта деятельность напрямую связана с взаимодействием с населением на местах, что делает их ключевым звеном в реализации профилактических мероприятий», – сказал Юрий Савенков, подчеркнув, что органы местного самоуправления находятся в непосредственном контакте с гражданами.

Поэтому они лучше других осведомлены о специфических проблемах и потребностях жителей конкретных территорий. «Это позволяет им эффективно адаптировать профилактические меры к местным условиям и оперативно реагировать на возникающие угрозы», – добавил Юрий Савенков.

ИА “Орелград”