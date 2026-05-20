Скоро на Орловщине реформа скорой медпомощи затронет ещё три района

20.5.2026 | 16:13

Вопрос обсуждался на заседании профильного комитета областного совета.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Оно состоялось на базе Верховской ЦРБ.

Как напомнил глава орловского депздрава Константин Бобраков, всё реформирование должно полностью завершиться до ближайшего 1 января.

В рамках этих изменений все районные станции «Скорых» должны стать подстанциями. Контролировать их работу будут не ЦРБ, а областная Орловская станция скорой медицинской помощи.

В ближайшем будущем реформа затронет Болховский, Колпнянский и Покровский районы, сообщает пресс-служба облсовета.

