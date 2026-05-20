Скоро на Орловщине реформа скорой медпомощи затронет ещё три района

Вопрос обсуждался на заседании профильного комитета областного совета.

Оно состоялось на базе Верховской ЦРБ.

Как напомнил глава орловского депздрава Константин Бобраков, всё реформирование должно полностью завершиться до ближайшего 1 января.

В рамках этих изменений все районные станции «Скорых» должны стать подстанциями. Контролировать их работу будут не ЦРБ, а областная Орловская станция скорой медицинской помощи.

В ближайшем будущем реформа затронет Болховский, Колпнянский и Покровский районы, сообщает пресс-служба облсовета.

ИА «Орелград»