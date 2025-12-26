Первый заместитель генерального директора МПП ВКХ «Орёлводоканал».

Человек, который напомнил про будничный героизм и вывел Орел в новостную повестку федерального уровня.

В конце ноября в Советском районе произошла коммунальная авария. Канализационные стоки потекли по улицам города. Закипели раскопки. Проводимые работы парализовали движение в центре Орла. Коллектор, на котором произошло обрушение, один из самых крупных в городе. Им пользуются около 100 тысяч человек. Коммунальщики решили не перекрывать воду для трети населения Орла, а собрать временную насосную станцию. Одновременно в котловане глубиной около шести метров шли восстановительные работы. Намокший песок сползал в яму. Кроме того, рядом с местом аварии располагаются водопровод и газопровод. Три десятка человек устанавливали новый колодец и пытались не допустить больших проблем.

А в это время город стоял в пробках. Люди были вынуждены ходить пешком, опаздывать на встречи и добираться до места назначения объездными путями. Недовольство некоторые выражали в Сети, не осознавая масштаб аварии и последствий спешки в таких работах. Журналист «Истоков» обратился за комментарием к Владиславу Терновых. Тот заявил, что не обращает внимания на посты горожан.

«Меня в интернете, кроме порно, больше ничего не интересует!» — сказал Терновых.

Ироничный ответ разлетелся по СМИ, каналам и пабликам. На реплику орловского коммунальщика откликнулась даже официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мне кажется, это премия Рунета – специальный приз «За всё!»», – прокомментировала она.

Многие орловцы также высказались в поддержку. Владислав Терновых напомнил, как важна работа сотрудников коммунальных служб. Что будет если в один «прекрасный» день они перестанут очищать насосы и трубы от бездумно смываемых салфеток и мусора?

