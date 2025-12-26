Орловских строителей защитят профсоюзы

Соглашение в сфере строительства подписано в Орловской области.

Отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов Орловской области на 2026-2028 годы зарегистрировал региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО). Ранее соглашение подписали глава департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексей Субботин, председатель областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ Анна Гвоздева и исполнительный директор «Орловского регионального объединения строителей» Валерий Шевляков.

«Предметом соглашения являются общие условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работникам организаций и предприятий строительства и промышленности строительных материалов, – пояснили в ФПОО. – Каждая из сторон закрепила свои обязательства. Так, департамент обязуется содействовать развитию социального партнерства в отрасли и теснее взаимодействовать с профсоюзом при решении различных вопросов, связанных с трудовым законодательством».

Профсоюзы будут представлять и защищать интересы работников. В частности, они возьмут под контроль соблюдение работодателями трудового законодательства и обеспечение работников безопасными и комфортными условиями труда. Кроме того, в случае ЧП на производстве представители профсоюзной организации будут входить в составы комиссии по расследованию несчастных случаев, отслеживать они будут и ситуацию с профессиональными заболеваниями.

«Работодатели обязались всесторонне развивать строительную отрасль, учитывать мнение профсоюзов в трудовых спорах, вести коллективные переговоры в интересах работников, – продолжают в ФПОО. – Также в соглашении прописаны обязательства работодателей перед работниками в случае ликвидации или реорганизации предприятий, в случае сокращения и увольнения работников, другие нормы, направленные на защиту трудовых прав и интересов работников».

Соглашение касается не только непосредственно строителей, но и организации, работающие в сфере архитектуры, проектирования, инженерных изысканий, добычи полезных ископаемых и производстве строительных материалов. Его действие коснется и смежных отраслей, в том числе организации, оказывающие строителям сервисные, транспортные, научные, цифровые, рейтинговые, сертификационные, аккредитационные, аттестационные, лабораторные и образовательные услуги.

«Нормы соглашения обязательны к применению и должны учитываться при заключении коллективных договоров, при разрешении трудовых споров (конфликтов) в организациях всех форм собственности. В организациях, не заключивших коллективные договоры, соглашение имеет прямое действие», – подчеркнули в Федерации профсоюзов Орловской области.

