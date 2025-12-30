ТОП влияния: Эдуард Голованев (9)

Главный федеральный инспектор по Орловской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в ЦФО.

Голованев Эдуард Юрьевич назначен в июле 2024 года.

С 2005 по 2024 год служил в ФСО России. После 2014 года выполнял на протяжении многих лет обязанности в Республике Крым. Последнее место службы, перед назначением на Орловщину, – Нижний Новгород.

В 2005 году окончил Голицынский пограничный институт ФСБ России.

Родился 10 октября 1983 года в поселке Чернянка Белгородской области.

