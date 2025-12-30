ТОП влияния: Эдуард Голованев (9)

30.12.2025 | 13:12 Новости, ТОП-50

Главный федеральный инспектор по Орловской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в ЦФО.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Голованев Эдуард Юрьевич назначен в июле 2024 года.

С 2005 по 2024  год служил в ФСО России. После 2014 года выполнял на протяжении многих лет обязанности в Республике Крым. Последнее место службы, перед назначением на Орловщину, – Нижний Новгород.

В 2005 году окончил Голицынский пограничный институт ФСБ России.

Родился 10 октября 1983 года в поселке Чернянка Белгородской области.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU